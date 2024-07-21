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Dünya ABD Başkanı moruk Biden havlu attı! Çağrılara direnemedi! Başkan adayı olmayacak
Dünya

ABD Başkanı moruk Biden havlu attı! Çağrılara direnemedi! Başkan adayı olmayacak

Yeniakit Publisher
2024-07-21 21:05:00 - 2024-07-21 21:12:47
ABD Başkanı moruk Biden havlu attı! Çağrılara direnemedi! Başkan adayı olmayacak

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini duyurdu. Demokrat Parti'nin önde gelenleri Biden'a çekil çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kamala Harris'in aday olması bekleniyor

Biden'ın yerine Demokratların adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olması bekleniyor.

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