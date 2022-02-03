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Dünya ABD Başkanı duyurdu: DAEŞ lideri öldürüldü
Dünya

ABD Başkanı duyurdu: DAEŞ lideri öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, İdlib'de dün gece düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 16:05:00 - 2022-02-03 16:17:18
ABD Başkanı duyurdu: DAEŞ lideri öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, İdlib'de dün gece düzenlenen operasyonda DAEŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim emrimle, kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi etkisiz hale getirildi. Tüm Amerikan personeli operasyondan sağ şekilde çıktı.Tanrı askerlerimizi korusun" dedi.

Ebu İbrahim El Haşimi kimdir? Ebu İbrahim El Haşimi nereli?
Ebu İbrahim El Haşimi kimdir? Ebu İbrahim El Haşimi nereli?

Aktüel

Ebu İbrahim El Haşimi kimdir? Ebu İbrahim El Haşimi nereli?

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Yorumlar

mehmet

Katiller kadın çocuk sivilleri öldürmüşler
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Çoban

Yine bir Amerikan dalaveresi! Kullanım suresi doldu ve konuşmasın diye öldürmüşlerdir.
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