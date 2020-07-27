  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına ördüğü duvar Hanna Kasırgası'yla yerle bir oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına ördüğü duvar, ülkede etkisini gösteren Hanna Kasırgası nedeniyle yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:13:00 -

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına ördüğü ve "insanlık utancı" olarak nitelenen duvarın bir kısmı ülkede etkili olan Hanna Kasırgası nedeniyle yıkıldı.

Ülkeyi kasıp kavuran fırtına nedeniyle, Pentagon'dan ve ABD Temsilciler Meclisinden milyarlarca dolar fon akıtılarak yapılan duvarlar adeta Trump'ın kibrini yerle bir etti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı