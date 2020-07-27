ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına ördüğü duvar Hanna Kasırgası'yla yerle bir oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına ördüğü ve "insanlık utancı" olarak nitelenen duvarın bir kısmı ülkede etkili olan Hanna Kasırgası nedeniyle yıkıldı.

Ülkeyi kasıp kavuran fırtına nedeniyle, Pentagon'dan ve ABD Temsilciler Meclisinden milyarlarca dolar fon akıtılarak yapılan duvarlar adeta Trump'ın kibrini yerle bir etti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.