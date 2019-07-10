ABD Başkanı Donald Trump’a ’beceriksiz’ diyen İngiliz büyükelçi Kim Darroch istifa etti.
ABD Başkanı Donald Trump’a ’beceriksiz’ diyen İngiliz büyükelçi Kim Darroch istifa etti.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:20
ABD Başkanı Donald Trump’a ’beceriksiz’ diyen İngiliz büyükelçi Kim Darroch istifa etti.
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