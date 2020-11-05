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Dünya ABD Başkanı Donald Trump: Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump: Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamasında "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 19:32:00 -
ABD Başkanı Donald Trump: Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Başkanlık seçiminde sayımlar sürüyor.

Mevcut Başkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden'den seçime ilişkin farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadelerini kullandı.
 

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