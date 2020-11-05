ABD Başkanı Donald Trump: Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamasında "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadelerini kullandı.
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Başkanlık seçiminde sayımlar sürüyor.
Mevcut Başkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden'den seçime ilişkin farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadelerini kullandı.