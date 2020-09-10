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Aktüel ABD Başkanı Donald Trump, kısa sürede ABD'nin Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini açıkladı.
Aktüel

ABD Başkanı Donald Trump, kısa sürede ABD'nin Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:00:19 -
ABD Başkanı Donald Trump, kısa sürede ABD'nin Irak'taki asker sayısını 2 bine, Afganistan'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini açıkladı.
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