  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Başkanı Donald Trump açıkladı: Hastaneden çıkıyorum
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump açıkladı: Hastaneden çıkıyorum

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedavi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden bugün taburcu olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:51:00 -
ABD Başkanı Donald Trump açıkladı: Hastaneden çıkıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, tedavi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden bugün taburcu olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yerel saatle 18.30’da Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden taburcu olacağını duyurdu. Başkan Trump, “Bugün saat 18.30’da harika Walter Reed Tıp Merkezi’nden ayrılıyor olacağım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum! Covid’den korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Trump yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesine göre daha iyi hissediyorum!” dedi.

Trump'ın açıklaması:

Öte yandan Trump'ın yaklaşan seçimlerden dolayı tedavisini tamamlamadan çıkmış olabileceği ihtimali de konuşuluyor.

Trump'ı korku sardı: Ölecek miyim?
Trump'ı korku sardı: Ölecek miyim?

Dünya

Trump'ı korku sardı: Ölecek miyim?

Trump'a yakın isim de virüse yakalandı
Trump'a yakın isim de virüse yakalandı

Dünya

Trump'a yakın isim de virüse yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu
Dünya

Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yer alan 22 yerleşim yerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Koç’a FETÖ kıyağı
Siyaset

Koç’a FETÖ kıyağı

Namaz kılmak için işten atılan işçi yerine Koç şirketi lehine karar verilen davada FETÖ izi çıktı. 2015 yılında Koç Holding’e bağlı Gebze Ar..
Erdoğan başkanlık ediyor! Kritik toplantı başladı
Siyaset

Erdoğan başkanlık ediyor! Kritik toplantı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay