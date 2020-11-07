ABD Başkanı değil çıkarlarımız önemli

ABD’deki seçim sonuçlarının Türk dış politikasını olumsuz etkileyeceği yönünde algı yürütenler, Türkiye’nin 18 yıllık kararlı adımlarını hiçe sayıyor. Türkiye Erdoğan ile birlikte dış politikasını sadece kendi çıkarları ve mazlum coğrafyaların korunması üzerine bina ederken, farklı ülkelerde iş başına gelen isimlere göre bir tavır değişikliğine gitmiyor. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya’da iktidara kim gelirse gelsin sadece kendi politikalarını önceleyen Türkiye kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Cumhuriyetçi Trump ya da Demokrat Partili Biden’in iş başına gelmesinin Türkiye için hiçbir anlam ifade etmeyeceğini belirten uzmanlar, dış politikamızın kendi çıkarlarımız doğrultusunda şekilleneceğine işaret ediyor.

Milli menfaatimiz önceleniyor

Stratejist Murat Akan, “Cumhuriyetçi Trump ya da Demokrat Partili Biden fark etmiyor. Türkiye’nin dış politikası son yıllarda milli çıkarları üzerine şekilleniyor. Eskisi gibi Türkiye’nin dış politikası ABD’nin liderlerinin tavrına göre çizilmiyor. Bu nedenle Biden’in kazanması Trump’ın kaybetmesi bizim için bir değişikliğe neden olmayacaktır. Korku yayanlara itibar etmemek gerekir” ifadelerini kullandı. Türk Amerikan ilişkilerinde bundan sonraki seyrin yeni seçilen başkanın tavrına bağlı olacağını kaydeden Akan, “Türkiye her şartta zaten kendi belirlediği politikaları uyguluyor. Biden Türkiye’yi tanıyan bir isim. Ona göre bir tavır alacaktır” şeklinde konuştu.

Dış politikamız değişmez

Siyaset Bilimci ve Araştırmacı Yazar Ercan Çifci ise, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye artık hayaletlerle kavga etmiyor, gerçek, açık ve net düşmanla kavga ediyor. Bugün Amerika, Avrupa ve İsrail her alanda ve sahada açıktan Türkiye’ye saldırmakta ve örtülü savaş yürütmektedir. Dolayısıyla Amerika’da kimin geldiğinden daha çok Türkiye’de iktidarda kimin olduğu önemlidir. Erdoğan ile birlikte Türk dış politikası çıkarlarımıza göre şekilleniyor. Dolayısıyla Biden ya da Trump fark etmiyor. Kendi politikamızı uyguluyoruz.”

Muhaliflerin ABD seçimlerinden medet ummasının eziklik olduğunu kaydeden Çifci, şöyle devam etti: “Amerika seçimleri günümüzde olduğu kadar hiçbir zaman içteki hainlerin ve muhalefetin dikkatini bu kadar çekmedi. Öyle ki Amerika’daki seçimlerin sonucundan kendilerine bir kapı açılır ümidiyle atmadıkları takla girmedikleri kılık kalmadı. Şimdi eski günlerin o mandacı özlemi ile ağızlarını açmış Amerika’ya bakıyorlar, paylarına bir şey düşer ümidi ile yalanıyorlar. Ama köprünün altından çok su geçti. Türkiye eski Türkiye değil ama Amerika kim başa gelirse gelsin aynı Amerika’dır.”