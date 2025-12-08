  • İSTANBUL
8 Aralık 1999: Ahmet Gürtaş'ın vefatı (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)

3 yıl sonra ortaya çıkan skandal! Yenidoğan bebeği döverek engelli bırakan hemşire!

Büyük depremin habercisi mi? İlk yorum Prof. Dr Ahmet Ercan'dan geldi!

'İşgal Sona Ermeden Silah Bırakmayız!'

'Her şeyi madde üzerine inşa ederseniz nesil madde bağımlısı olur!'

Trump’tan Zelenskiy’ye barış müzakeresi tepkisi: "Barış teklifini henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

İnsansız helikopter korku saldı! Tüm dengeleri sarsabilir

Japonya–Çin Gerilimi Tırmanıyor: Pekin 100’e Yakın Savaş Gemisini Pasifik’e Yığdı

Darbe girişimi sonrası Nijerya hava saldırısı düzenledi

İşgalci olduklarını bir kez daha ispatladılar! Komşu ülkenin topraklarına çöktüler
ABD Başkanı, Cuellar'ı rüşvet ve kara paradan affetmişti Trump sırtından fena vuruldu

ABD Başkanı Donald Trump, rüşvet ve kara para aklama iddialarıyla Mayıs 2024'te gözaltına alınmasına karşın affettiği Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Henry Cuellar'ı, yeniden aynı partiden seçimlere girmesi nedeniyle "sadakatsiz" olmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Kongre üyesi Cuellar'ın Texas'tan yeniden Demokrat olarak seçimlere gireceğini açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cuellar'ın ABD'ye "tamamen kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde akın eden yasa dışı göçmenlere karşı" olduğunu hatırlatan Trump, demokratların, "sınır güvenliğini şiddetle istemesi" nedeniyle Cuellar ve eşini 15 yıl hapis cezasına çarptırmaya uğraştığını savundu.

Trump, Cuellar'ın kızlarının kendisine konuya ilişkin bir mektup yazdığını ifade ederek, söz konusu mektubu hesabından yayımladığını anımsattı.

Cuellar ve ailesine yapılanların "adaletsiz" olduğunu, Cuellar ailesinden kimseyle konuşmadığını, ancak mektubu okuduktan sonra Cuellar ve eşini affetmeye karar verdiğini aktaran Trump, affın ardından Cuellar'ın Texas eyaleti için Demokrat Parti'den tekrar Temsilciler Meclisi adayı olacağını açıklamasını sert bir dille eleştirdi.

Trump, Texas'ın şimdiye kadar en yüksek oyu aldığı eyalet olduğunun altını çizdi.

Demokratların hala Cuellar ve eşini hapse atmak istediklerini ileri süren Trump, Demokrat üyeyi sadakatsizlikle suçladı. Trump, "Böyle bir sadakat eksikliği, Texas seçmenlerinin ve Henry'nin kızlarının hoşuna gitmeyecektir." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Henry Cuellar ve eşi Imelda Cuellar Mayıs 2024'te Azerbaycan enerji şirketi ve bir Meksika bankasının da adlarının geçtiği olayda yaklaşık 600 bin dolar rüşvet alma ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş
Dünya

'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş

Al Arabiya Suriye’nin eski devlet başkanı Beşar Esad'ın 2018 yılına ait konuşmalarının yer aldığı sızdırılmış görüntüleri sosyal medyada pay..
Skandal iddia: Erkek lisesi öğrencileri yatakhaneyi bastı! Bu rezillikleri, kız öğrencileri alırken düşünecektiniz
Aktüel

Skandal iddia: Erkek lisesi öğrencileri yatakhaneyi bastı! Bu rezillikleri, kız öğrencileri alırken düşünecektiniz

İstanbul Erkek Lisesi'nde bir skandal yaşandı. Erkek öğrencilerin, kız öğrencileri listeledikleri iddia edildi. "Cinsel içerikli" ve "kızlar..
İsrail çekilmeden masaya oturmayız! Şeybani resti çekti!
Gündem

İsrail çekilmeden masaya oturmayız! Şeybani resti çekti!

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23’üncü Doha Forumu’nda çarpıcı mesajlar verdi. “Yeni Suriy..
