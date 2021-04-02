ABD Başkanı Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay

Kabine toplantısının ardından çekilen fotoğrafta Kamala Harris'in Başkan Biden ile aynı hizada oturup ve bacak bacak üzerine atması dikkatlerden kaçmadı.

Biden kabineyi ilk kez topladı

ABD'deki seçimlerden zaferle ayrılarak başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. Koronavirüs önlemleri altında gerçekleştirilen toplantıda; Biden, kabinesinin ABD tarihindeki en çeşitli kabine olduğunun altını çizdi.

Biden, Senato'ya da kabinesini "rekor sürede" onayladığı için teşekkür etti. Biden, bakanlıkların harcamalarında Amerikan üretimi malların alımına da öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantının ardından objektiflerin karşısına hep birlikte geçen Biden ve kabine üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak fotoğraf çektirdi.

Kamala Harris'in oturuş şekli dikkat çekti

Fotoğrafta; Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Başkan Biden ile aynı hizada oturması ve bacak bacak üzerine atması dikkat çeken bir detay oldu.

Bilindiği üzere, ilerleyen yaşı nedeniyle başkanlık görevinin kısa süreceği konuşulan Biden'ın görevi 2 yıl içerisinde Kamala Harris'e bırakacağı konuşuluyor.

Fotoğrafta Kamala Harris'in duruşu geleceğe yönelik bir mesaj olarak da algılandı.

Biden'ın 'Başkan Kamala Harris' gafı

Biden getiğimiz haftalarda koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.