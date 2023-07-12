ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Cesaretiniz...
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden dün akşam NATO zirvesinde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yayınladığı video ile teşekkür etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için videolu teşekkür mesajı yayınladı.
"Cesaretiniz ve liderliğiniz için teşekkür ederiz"
Biden "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz.
"Umarım güçlendirmeye devam edebilirsin"
Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz."
Gündem
Erdoğan kritik zirve öncesi çağrıda bulunmuştu! NATO’dan Türkiye’ye AB desteği
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Türkiye-NATO-İsveç zirvesi sonrası 7 maddelik mutabakat! Cumhurbaşkanı Erdoğan istediğini yaptırdı
Gündem
Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği için beklenmedik Türkiye kararı! Avrupa basını gelişmeyi duyurdu