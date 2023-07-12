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Gündem ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Cesaretiniz...
Gündem

ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Cesaretiniz...

Yeniakit Publisher
2023-07-12 22:51:00 -

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden dün akşam NATO zirvesinde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yayınladığı video ile teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için videolu teşekkür mesajı yayınladı.

"Cesaretiniz ve liderliğiniz için teşekkür ederiz"

Biden "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz.

"Umarım güçlendirmeye devam edebilirsin"

Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz."

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