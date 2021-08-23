  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
4 farklı noktada çıkan yangına müdahalede korkutan olay! Canlarını hiçe saydılar
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak
Fransa'da koronavirüs kayıpları devam ediyor
Orman yangını kontrol altına alındı
Dünya ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Uçaklar doğrudan gelemez
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Uçaklar doğrudan gelemez

ABD Başkanı Biden, Afganistan’ın başkenti Kabil'den kalkan uçakların doğrudan ABD'ye gelemeyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 00:10:00 -
ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Uçaklar doğrudan gelemez

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’ın başkenti Kabil'den kalkan uçakların doğrudan ABD'ye gelmeyeceğini belirterek, tahliye edilenler hakkında araştırma yapılacağını ve son 20 yılda ABD için çalışan kişilerin ülkeye kabul edileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan'dan çıkarıldığını ifade ederek, "Önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan'dan çıkarmaktır" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay