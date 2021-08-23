ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Uçaklar doğrudan gelemez
ABD Başkanı Biden, Afganistan’ın başkenti Kabil'den kalkan uçakların doğrudan ABD'ye gelemeyeceğini duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’ın başkenti Kabil'den kalkan uçakların doğrudan ABD'ye gelmeyeceğini belirterek, tahliye edilenler hakkında araştırma yapılacağını ve son 20 yılda ABD için çalışan kişilerin ülkeye kabul edileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan'dan çıkarıldığını ifade ederek, "Önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan'dan çıkarmaktır" dedi.