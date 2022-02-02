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Dünya ABD Başkanı Biden resmen onay verdi! Flaş karar
Dünya

ABD Başkanı Biden resmen onay verdi! Flaş karar

Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa’da ABD askerlerinin konuşlanmasına resmen onay verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 17:39:00 -
ABD Başkanı Biden resmen onay verdi! Flaş karar

Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa’da ABD askerlerinin konuşlanmasına resmen onay verdi.

ABD’li bir yetkili Reuters’a verdiği demeçte, Başkan Joe Biden’in Doğu Avrupa’ya ek ABD askeri konuşlandırmalarını resmen onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde bölgeye ABD birliklerinin konuşlandırılmasının beklendiğini açıkladı.

3 binden fazla asker görevlendirildi

Wall Street Journal’ın haberine göre Biden, Avrupalı müttefiklerini desteklemek için 3 binden fazla ABD askerini görevlendirdi.

Askerlerin konuşlanacağı ülkeler

Gazete, ABD’den Polonya ve Almanya’ya yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin konuşlandırılacağını ve Romanya’ya yaklaşık 1000 askerin konuşlandırılacağını söyledi.

 

 

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