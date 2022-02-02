ABD Başkanı Biden resmen onay verdi! Flaş karar
Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa’da ABD askerlerinin konuşlanmasına resmen onay verdi.
Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa’da ABD askerlerinin konuşlanmasına resmen onay verdi.
ABD’li bir yetkili Reuters’a verdiği demeçte, Başkan Joe Biden’in Doğu Avrupa’ya ek ABD askeri konuşlandırmalarını resmen onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde bölgeye ABD birliklerinin konuşlandırılmasının beklendiğini açıkladı.
3 binden fazla asker görevlendirildi
Wall Street Journal’ın haberine göre Biden, Avrupalı müttefiklerini desteklemek için 3 binden fazla ABD askerini görevlendirdi.
Askerlerin konuşlanacağı ülkeler
Gazete, ABD’den Polonya ve Almanya’ya yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin konuşlandırılacağını ve Romanya’ya yaklaşık 1000 askerin konuşlandırılacağını söyledi.