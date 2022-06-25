  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Başkanı Biden, kendisine verilen talimat kağıdını yanlışlıkla ifşa etti!
Dünya

ABD Başkanı Biden, kendisine verilen talimat kağıdını yanlışlıkla ifşa etti!

Bir toplantıya katılan Joe Biden'ın elindeki kağıt deşifre oldu... O listede Biden'ın yapması gereken her şeyin tek tek yazılmış olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 03:17:00 - 2022-06-25 03:18:34
ABD Başkanı Biden, kendisine verilen talimat kağıdını yanlışlıkla ifşa etti!

79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda vali, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle bir araya geldi.

Talimat kağıdı deşifre oldu

Toplantıdaki açıklamalarının yanı sıra Biden'in elindeki kağıt parçası tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bu 'talimat listesi'nde Biden'in yapması gereken her şeyin tek tek yazılmış olduğu ortaya çıktı.

Talimatlarsa şöyle sıralıydı;

*Roosevelt Odası’na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

*Oturacaksın.

*Basın mensupları gelecek.

*Sen 2 dakika brifing vereceksin.

*Basın mensupları odadan çıkacak.

*Liz Schuler’e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

*Katılımcılara teşekkür edeceksin.

*Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mahmut

Son talimat Arada bir oturduğun koltuğu kontrol edeceksin ıslanmışsa değiştireceksin.

Ömer

ABD tuhaf ülke kafası gitmiş birisi yönetiyor yok birileri yönetiyor . Biden mi ne o tam bir kukla .
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23