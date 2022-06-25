ABD Başkanı Biden, kendisine verilen talimat kağıdını yanlışlıkla ifşa etti!
Bir toplantıya katılan Joe Biden'ın elindeki kağıt deşifre oldu... O listede Biden'ın yapması gereken her şeyin tek tek yazılmış olduğu ortaya çıktı.
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda vali, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle bir araya geldi.
Talimat kağıdı deşifre oldu
Toplantıdaki açıklamalarının yanı sıra Biden'in elindeki kağıt parçası tüm dikkatleri üzerine çekti.
Bu 'talimat listesi'nde Biden'in yapması gereken her şeyin tek tek yazılmış olduğu ortaya çıktı.
Talimatlarsa şöyle sıralıydı;
*Roosevelt Odası’na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.
*Oturacaksın.
*Basın mensupları gelecek.
*Sen 2 dakika brifing vereceksin.
*Basın mensupları odadan çıkacak.
*Liz Schuler’e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)
*Katılımcılara teşekkür edeceksin.
*Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.