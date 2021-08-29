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Dünya ABD Başkanı Biden, Kabil'deki havaalanına yönelik yeni bir saldırı olabileceğini bildirdi
Dünya

ABD Başkanı Biden, Kabil'deki havaalanına yönelik yeni bir saldırı olabileceğini bildirdi

Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 08:05:00 -
ABD Başkanı Biden, Kabil'deki havaalanına yönelik yeni bir saldırı olabileceğini bildirdi

Ulusal Güvenlik Konseyi ve bölge komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, toplantıda ABD güçlerinin önceki gün DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısını ele aldıklarını aktardı.

Biden, "Bu saldırı son değildi. O (Kabil'de 13 Amerikan askerinin öldürüldüğü) menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Askerlerinin güvenliğine öncelik vermek üzere her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Biden, "Sahadaki durum son derece tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yeni bir terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Biden, dün Kabil'den 6 bin 800 kişiyi daha tahliye ettiklerini hatırlatarak, Amerikan ordusunun ayrılmasından sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin çıkışına yardımcı olmaya devam etmek için yapılacakları toplantıda ele aldıklarını kaydetti.

 

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