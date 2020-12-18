  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Başkan Yardımcı Mike Pence canlı yayında aşı oldu
Dünya

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence canlı yayında aşı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence, canlı yayında, ABD'de ilk acil kullanım onayını alan Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:33:00 -

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence, kameralar karşısında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısını yaptırdı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün kameralar karşısında eşiyle birlikte ABD'de ilk acil kullanım onayını alan Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını yaptırdı.

Moderna'ya onay vermesi bekleniyor

ABD'de Pfizer aşısının ardından Moderna isimli biyoteknoloji şirketinin aşısına da onay verilmesi bekleniyor.

Aşı olacağı duyurulmuştu

Pence'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams'ın, cuma günü Beyaz Saray'da Covid-19 aşısı olacağı duyurulmuştu.

Joe Biden da aşı olacak

Başkan Donald Trump'ın ne zaman ve nasıl Covid-19 aşısı olacağına dair henüz bir bilgi bulunmazken, CNN, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın gelecek hafta içinde virüs aşısı olacağını yazdı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü
Gündem

Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü

Eskişehir'de bulunan ocaklardan çıkarılan beyaz altın ya da diğer adıyla lületaşı için Çin dahil olmak üzere birçok ülke sıraya girdi...
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için tarihler belli oldu
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! İlkokul, ortaokul ve liseler için tarihler belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki uzaktan eğitime ilişkin son dakika açıklaması yaptı.
Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor
Dünya

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava, Dağlık Karabağ'daki zafere ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay