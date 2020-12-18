ABD Başkan Yardımcı Mike Pence canlı yayında aşı oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence, canlı yayında, ABD'de ilk acil kullanım onayını alan Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını yaptırdı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence, kameralar karşısında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısını yaptırdı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün kameralar karşısında eşiyle birlikte ABD'de ilk acil kullanım onayını alan Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını yaptırdı.
Moderna'ya onay vermesi bekleniyor
ABD'de Pfizer aşısının ardından Moderna isimli biyoteknoloji şirketinin aşısına da onay verilmesi bekleniyor.
Aşı olacağı duyurulmuştu
Pence'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams'ın, cuma günü Beyaz Saray'da Covid-19 aşısı olacağı duyurulmuştu.
Joe Biden da aşı olacak
Başkan Donald Trump'ın ne zaman ve nasıl Covid-19 aşısı olacağına dair henüz bir bilgi bulunmazken, CNN, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın gelecek hafta içinde virüs aşısı olacağını yazdı.