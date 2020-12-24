ABD basınından Türkiye iddiası geldi! Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı erteledi

Brezilya, Endonezya ve Türkiye'de denenen Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'ın denemelerinden ortaya çıkan sonuçlar yine ertelendi. Brezilya, CoronaVac isimli aşının ileri aşama denemelerini tamamlayan ilk ülke olsa da, Aralık ayı başında açıklanacağı söylenen ayrıntılı rapor üçüncü defa ertelenmiş oldu.

Bu son erteleme, uluslararası kamuoyunda ve sosyal medyada geliştirme sürecinde Çinli aşı üreticilerinin şeffaflıktan yoksun olduğu eleştirilerini artırırken birçok sağlık çalışanı bu sonuçların açıklanmamasından yakındı.

Sebebi Türkiye mi?

Brezilya'daki Butantan Enstitüsü'nde görevli bilim insanları Sinovac'ın 15 gün daha süre istediğini duyurdu. ABD'nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, "Sinovac 15 gün daha süre istedi ve Endonezya ile Türkiye'de de denenen aşının sonuçlarının hepsinin karşılaştırılacağını duyurdu" yorumunu yaptı.

Butantan Enstitüsü'nün Direktörü Dimas Covas, "Sonuçların açıklanmamasının aşının etkililik oranıyla bir ilgisi yok. Aynı aşının üç farklı etkililik sonucu çıkamaz" ifadesini kullandı.

Yüzde 50 etkinlik oranını aştı

Sao Paulo eyalet hükümetinin Butantan Enstitüsü yetkilileri, Sinovac ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerini gerekçe göstererek 13,000 gönüllünün katıldığı denemenin etkinlik oranını açıklamayı reddettiler. Ancak aşının, Brezilya'da acil kullanım onayı için gereken yüzde 50 etkinlik oranını aştığını belirttiler.

Yetkililer Sinovac'ın çeşitli ülkelerde yapılan denemelerden gelen verileri birleştirdiğini ve aşının etkinlik düzeyinin kamuya açıklanmasını 15 gün ertelemelerini istediğini söylediler. Sinovac konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.