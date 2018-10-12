ABD basınından şok tepki! "Önce ceza kesti sonra serbest bıraktı"

Türkiye ile ABD arasında krize yol açan rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılması ABD medyasında geniş yer aldı. Birçok ABD merkezli yayın kuruluşu Brunson’un tahliyesini Türkiye’den canlı yayın yaparak takip etti.

Washington’dan politik haberler veren The Hill gazetesi internet sitesinde “Amerikan rahip Brunson Türkiye’deki gözaltından serbest bırakıldı” dedi.

Fox News kanalı mahkemenin önünden canlı yayına geçerek “Türk Mahkemesi Amerikalı rahibi terör suçundan cezalandırdı, fakat serbest bıraktı” dedi.

Kardeşi konuştu

Fox News’a canlı bağlanan rahip Brunson’un kardeşi Lauren Brunson da karardan mutlu olduğunu dile getirerek “Biliyorum ki çocuklarını tekrar göreceği için heyecanlı” dedi.

The Washington Post gazetesi ise Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt’un sözlerine yer vererek durumu “Kötü bir durumda alınabilecek en iyi karar” sözleri ile duyurdu. Ayrıca Halavurt’a dayandırarak Brunson’un yakında ABD’ye döneceğini açıkladı.

Erdoğan'a teşekkür

Özellikle Orta Doğu’da bulunan ve Brunson Davasını yakından ve yerinde takip eden Rahip William Devlin’de bir açıklama yaparak “Rahip Brunson eve gidiyor. Mahkemeye, Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.