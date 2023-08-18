ABD basınından itiraf: ''ABD Türkiye'den çekiniyor. Türkiye ile iş birliği tek seçenek'

ABD merkezli Foreign Affairs, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bir analiz yayınladı. Ankara'nın jeopolitik ve askeri önemine dikkati çeken dergi, "Erdoğan sıradan bir lider değil" dedi.

Foreign Affairs dergisi, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınladığı analizinde Türkiye'nin konumunun Washington için önemli olduğunu belirtti.

Analizde, "Jeopolitik ve askeri önemi ve ekonomik potansiyeli sayesinde Türkiye paha biçilmez bir müttefik" denildi.

'Ankara ile yakın çalışmalıyız'

Washington'ın küresel stratejik hedeflerine ulaşmak için Ankara ile yakın çalışmaktan başka seçeneğinin olmadığı belirtildi.

Yazının devamında, "Washington, öngörülebilir bir gelecekte (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

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'Erdoğan sıradan bir lider değil'

"Erdoğan sıradan bir lider değil." denilen yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iktidarda olduğu 20 yıl boyunca Türkiye'yi dönüştürdüğü belirtildi.

Daha geniş tarihsel arka plan anlaşılmadan Türkiye'ye yönelik başarılı bir stratejinin geliştirilemeyeceği de yer verilen bir diğer görüş oldu.

'ABD Türkiye'den çekiniyor'

Ayrıca, "ABD, anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekiniyor" denildi.

Diğer taraftan Türkiye'nin önemli ekonomik avantajlara sahip olduğu anlatılırken şöyle denildi:

"Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakın. Eğitimli ve görece genç iş gücü var. Dünyanın geri kalanıyla bütünleşik tecrübeli iş dünyası."