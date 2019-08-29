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ABD basınından dikkat çeken analiz! 'Suudi halkı Riyad'ı Türkiye konusunda şoka uğrattı'

Amerika'nın Bloomberg haber sitesi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından büyük krize dönüşen Türkiye-Suudi Arabistan gerilimini haberleştirdi. Haberde, iki ülke arasında yaşanan krizin Suudi Arabistan aleyhine geliştiğini ve Suudi vatandaşlarının Türkiye'ye gitmeye devam ettikleri belirtildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:43
ABD basınından dikkat çeken analiz! 'Suudi halkı Riyad'ı Türkiye konusunda şoka uğrattı'

Amerika haber sitesi Bloomberg, Suudilerin çoğu yasaklanan Türk dizilerini farklı kanallarla izlemeye, bu dizilerdeki yemeklerin yapıldığı restoranlara gitmeye, Türk kıyafetleri, kokuları, halıları almaya, ayrıca Suudi gazetelerindeki Türkiye karşıtı haberlerden hiç etkilenmeden Türk tatil yerlerine uçmaya devam ettiklerini vurguladı.

Amerika'nın Bloomberg haber sitesi, S. Arabistan ve Türkiye arasındaki bölgesel rekabette Riyad'ın Ankara karşısında aciz olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye ile S. Arabistan arasındaki rekabetin Arap Baharı tabir ettiği süreçle birlikte şiddet kazandığını yazan Bloomberg, bu rekabet Mursi'ye karşı darbe, Katar krizi ve Kaşıkçı cinayeti ve en son Libya savaşı ile ikili ilişkilerde ciddi gerginliğe dönüştüğünü belirtti.

"Türkiye'de kendilerini güven ve huzur içerisinde hissediyorlar"

Bloomberg, Suudilerin çoğu yasaklanan Türk dizilerini farklı kanallarla izlemeye, bu dizilerdeki yemeklerin yapıldığı restoranlara gitmeye, Türk kıyafetleri, kokuları, halıları almaya, ayrıca Suudi gazetelerindeki Türkiye karşıtı haberlerden hiç etkilenmeden Türk tatil yerlerine uçmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bazı Suudi turistler, büyükelçilikleri hala Ankara'da açık olduğundan ve resmi bir yasak olmadığı için Türkiye'ye gittiklerini, üstelik Türkiye'de iddia edilenlerin aksine kendilerini mutlak güven ve huzur içinde hissettiklerini söylediler.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:43
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Suudi Arabistan

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