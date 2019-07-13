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ABD basınından çarpıcı S-400 analizi

S-400'lerin dün başlayan sevkiyatıyla birlikte dünya basını gözünü Türkiye’ye çevirdi. The Wall Street Journal’da yayımlanan bir makalede Strateji ve Teknoloji Analizleri Merkezi Başkanı Ruslan Pukhov’un “İki ülkenin de siyasi elitine göre, S-400 anlaşması Türkiye ve Rusya için Batı hegemonyasına direnişin sembolü olmuştur” sözlerine yer verildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:00
ABD basınından çarpıcı S-400 analizi

The Wall Street Journal’da yayımlanan Turkey receives Russian missile system, risking U.S. sanctions isimli makalede, David Gauthier-Villars ve Ann. M. Simmons dikkat çeken görüşlere değindi. Amerikan basınında yer alan haberlerin büyük çoğunluğunda S-400 konusunda Amerikan yaptırımlarına yer verilirken, The Wall Street Journal bunlara ek olarak olayı farklı açılardan da değerlendirdi. Makalede Trump hükümetinin ve Trump’ın S-400 yaptırımları konusunda birbiriyle örtüşmeyen mesajları hatırlatıldı, sürecin net olmadığının altı çizildi.

S-400 Batı'ya direnişin sembolü olmuştur

Makalede Strateji ve Teknoloji Analizleri Merkezi Başkanı Ruslan Pukhov’un, “İki ülkenin de siyasi elitine göre, S-400 anlaşması Türkiye ve Rusya için Batı hegemonyasına direnişin sembolü olmuştur. Bu nedenle Putin ve Erdoğan teslimiyetin bir seçenek olmadığını hem ulusal hem de uluslararası topluma göstererek anlaşmaya varmaya çalışıyor” sözlerine yer verildi.

S-400 büyük bir coğrafyaya yayılıyor

S-400 sisteminin Rusya’nın Polonya, Belarus ve Litvanya sınırları arasında kalan Kaliningrad bölgesinden Japonya ile komşu Vladivostok şehrine kadar çok geniş bir alanda konuşlandığı belirtildi. S-400'lerin başarılı bir ihracat ürünü olduğuna vurgu yapılan makalede “Türkiye’ye ek olarak Rusya Çin ve Hindistan’a da S-400 sattı. Amerika’nın en büyük silah ve mühimmat müşterilerinden Suudi Arabistan da olası bir S-400 alımı için Moskova’yla görüşmeler yapıyor” denildi.

Kırmızı ile belirtilen ülkeler: Kaliningrad ve Vladivostok bölgeleri uç bölgeler olmak üzere Rusya toprakları, Belarus, Türkiye, Çin, Suriye. 

Sarı ile belirtilen ülkeler: Suudi Arabistan, Hindistan.

Haritada kırmızı ile belirtilen noktalar, hali hazırda S-400 sistemlerinin satıldığı ülkelerken, sarı ile belirtilen noktalar ise S-400 sistemlerinin teslimattan sonra kullanılması beklenen ülkeler. Rusya bugüne kadar sadece Çin ve Belarus'a S-400 sistemlerinin teslimatını gerçekleştirmişti. Türkiye, bugün Ankara'ya bu sistemin inmesiyle S-400'leri teslim alan üçüncü ülke oldu.

Bunlar dışında Suriye'de de S-400 konuşlandırılmış durumda ancak bunlar bu ülkedeki Rus askeri üssünde yer alıyor. Anlaşmanın yapılmasının ardından Suudi Arabistan ve Hindistan'ın da S-400 sistemlerini kullanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:00
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • delicidelici1 sa önce
    allah var doğru söz aslında direnişin başlanğıcı 2002 de REİSİN gelmesi ile başladı

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