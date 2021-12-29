ABD basını yazdı: Ukrayna'nın en büyük kozu Türk SİHA’sı!

Amerikan Defense One haber sitesi, Ukrayna'nın olası bir Rusya işgali karşısındaki en büyük stratejik kozunun Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'ları olduğunu yazdı.

"En büyük kozları Türk SİHA’ları”

Dünya çapındaki savunma sanayii ve askeri gelişmeleri takip eden Amerikan Defense One haber sitesi, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir askeri müdahalesi karşısında en büyük kozu ve savunma stratejisinin merkezinde Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ları olduğunu ifade etti.

"ABD Ukrayna’ın stratejisine destek vermeli”

Ukrayna'nın caydırıcılığının merkezinde TB2'lerin yer alması gerektiğine vurgu yapılan haberde, ABD'nin de bu stratejiye sürekli mali destek vermesi gerektiği belirtildi.

"ABD ve AB’nin vereceği silahlar caydırıcı olmaz”

Ne ABD ne de AB tarafından taahhüt edilen kuvvetlerin Rusya'yı Ukrayna sınırından caydıramadığının altı çizilen yazıda, "SİHA'lar, ne kadar etkili olduklarını geçtiğimiz yıl 44 gün süren Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında kanıtladı" denildi.

Savaşa hazırlık mı?

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, NATO'nun, Rusya ile "geniş çaplı silahlı çatışmaya hazırlanma" yönünde hedeflerinin olduğunu söyledi.

Ocak ayında diplomasi trafiği olacak

Ukrayna geriliminin masaya yatırılacağı kritik zirve takvimi belli oldu. ABD ve Rusya 10 Ocak'ta; Rusya ve NATO ise 12 Ocak'ta müzakerelere başlayacak. AB'nin katılacağı geniş bölgesel toplantı ise 13 Ocak'ta.

Kırım’a yığınak sayısı da arttı

Yayınlanan yeni uydu görüntüleri Rusya-Ukrayna sınırı yakınında konuşlandırılan ek birlikler ve askeri teçhizatı ortaya koydu.

Görüntülerde piyade savaş araçlarının, tankların, motorlu topçuların ve hava savunma teçhizatının Kırım'ın Bahçesaray kentine hareketi görülebiliyor.

Rusya da Türk SİHA’sı almak istiyor!

Geçtiğimiz günlerde yine ABD basını, Rusya’nın Türk SİHA’sı alma hazırlığında olduğunu yazmıştı.