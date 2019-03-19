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ABD basını yazdı: Prens Selman'ın gizli operasyonları

The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, muhalifleri susturmak için gizli operasyonlara onay verdiğini belirtti.

19 Mart 2019 Salı 19:48
ABD basını yazdı: Prens Selman'ın gizli operasyonları

Suudi Arabistan'da geleceğin lideri olarak adlandırılan ve dünyaya rol model oluşturmaya çalışılan Muhammed bin Selman'ın başı, ABD ile dertte.

Veliaht ilan edildikten sonra ABD'de üst düzey görüşmeler gerçekleştiren ve Trump ile aralarından su sızmayan Prens Selman'ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında üstü çizildi. Cinayette azmettirici olarak bir numaralı konumda bulunan Selman, ABD basını tarafından da taşlanıyor.

Muhaliflere gizli operasyon

Amerikalı yetkililer ve Suudi kurbanların arkadaşlarının ifadelerine dayandırılan haberde, operasyon hakkındaki bazı gizli istihbarat raporlarına göre, Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önce Prens Selman'ın verdiği yetkiyle muhalifleri susturmak için izleme, kaçırma, alıkoyma ve işkence gibi yöntemlere başvurulduğu belirtildi.

Amerikalı yetkililerin "Suudi Hızlı Müdahale Grubu" adını verdiği ekibin, 2017’de muhaliflere karşı çok sayıda operasyon içinde yer aldığı ifade edildi.

Yetkililer, bu operasyonlardan bazılarının Suudi muhaliflerin diğer Arap ülkelerden zorla kendi ülkelerine gönderilmesi ve muhaliflerin Kral Selman ve Veliaht Prens Selman'ın saraylarında zorla alıkonulması olduğunu söyledi.

İşkence, baskı ve psikolojik şiddet

İstihbarat raporlarında, Suudi Hızlı Müdahale Grubu tarafından alıkonulan Suudi Arabistan'daki kadınlar hakkında yazılar yazan bir akademisyenin, psikolojik işkenceye maruz kaldıktan sonra geçen yıl intihara teşebbüs ettiği bilgisine yer verildi.

Bu infaz timinin geçtiğimiz haziranda çok yoğun bir şekilde çalıştığını belirten yetkililer, hızlı müdahale grubu liderinin, Prens Selman’ın baş danışmanına, Ramazan Bayramı’nda Veliaht Prens'in ekibe prim verip vermeyeceğini sorduğunun öğrenildiğini söyledi.

Gazete haberinde Suudi yetkililerin, böyle bir ekibin varlığıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı, aynı zamanda bu ekibin çalışmalarıyla ilgili sorulara da cevap vermediği kaydedildi.

Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmişti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden Washington Post yazarıCemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Cinayette Suudi Arabistan izleri 

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Callamard açıklamada, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:48
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı cinayeti
  3. Prens Selman
  4. CIA
  5. Agnes Callamard
  6. Suudi Arabistan
  7. ABD

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