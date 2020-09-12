ABD basını yazdı! İşte ihanet anlaşmasının perde arkası

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'ta yayımlanan haberde Siyonist İsrail ile Bahreyn arasında yapılan anlaşmanın perde arkası detaylı bir şekilde anlatıldı.

Haberde Filistin davasına sırt çeviren Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile yaptığı ihanet anlaşması sonrası Bahreynli yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ve Beyaz Saray Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz'e ulaşarak "İsrail ile barış anlaşması yapan bir sonraki ülke biz olmak istiyoruz" dedikleri aktarıldı.

Haberde ayrıca uzun süredir İsrail ve Bahreyn arasında kapalı kapılar ardında gizli görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.

Bahreyn bu skandal anlaşmayla birlikte Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.