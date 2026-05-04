ABD basını gerçek tabloyu açıkladı! İşte ABD'nin aldığı zarar

ABD basınında yer alan araştırmaya göre, İran’ın saldırıları Orta Doğu’daki Amerikan askeri varlığında ciddi hasara yol açtı. Haberde, en az 16 üssün farklı düzeylerde zarar gördüğü, bazı tesislerin ise kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin bölgedeki askeri sonuçlarına ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Amerikan basınında yayımlanan kapsamlı araştırmada, İran’ın saldırıları nedeniyle ABD’nin Orta Doğu’daki en az 16 askeri üssünün zarar gördüğü belirtildi.

Haberde, 28 Şubat’tan bu yana gerçekleşen saldırıların ardından Amerikan ordusuna ait çok sayıda askeri noktada farklı seviyelerde tahribat oluştuğu ifade edildi. Bazı üslerde sınırlı hasar meydana geldiği, bazı noktalarda ise operasyonel kabiliyetin ciddi biçimde zayıfladığı aktarıldı.

Amerikan CNN kanalının güncel araştırması, ABD ile İran arasındaki tansiyonun bölgedeki Amerikan askeri üslerine etkisini gözler önüne serdi.

CNN'in, uydu görüntüleri, hasar değerlendirme raporları ve ABD ile Körfez kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 28 Şubat'tan bu yana İran'ın saldırıları sonucunda ABD ordusunun Orta Doğu'daki en az 16 üssünün çeşitli düzeylerde hasar gördüğü ifade edildi.

Haberde, hasar gören bazı yerlerin ciddi operasyonel tahribata uğradığı ve bazı tesislerin kullanılamaz hale geldiği aktarılarak, İran'ın saldırılarının büyük ölçüde bölgenin dört bir yanına konuşlandırılmış gelişmiş radar sistemleri, iletişim altyapısı, füze savunma varlıkları ve uçaklara odaklandığı belirtildi.

Bildirilen kayıplar arasında Ürdün'deki Amerikan THAAD füze bataryalarına bağlı radar sistemleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı tesislerdeki radar sistemleri yer aldı.

CNN ayrıca, Suudi Arabistan'daki hava üssüne düzenlenen İran saldırısı sırasında bir Amerikan Boeing E-3 Sentry uçağının da imha edildiğini aktardı.

Pentagon yetkilileri, geçen hafta Kongre'de verdikleri ifadelerde ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyetinin 25 milyar dolar civarında olduğunu açıklamıştı.

Ancak aralarında CNN ve CBS News gibi kaynakların da olduğu birçok Amerikan medya kuruluşu, İran'la savaşın toplam maliyetinin en az 50 milyar dolar olduğunu iddia etmişti.

