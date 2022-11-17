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Gündem ABD basını böyle yorumladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için devrede
Gündem

ABD basını böyle yorumladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için devrede

ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin Ukrayna savaşını sona erdirmek için oynadığı rolü yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 01:58:00 -
ABD basını böyle yorumladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için devrede

Ankara'nın Ukrayna diplomasisi Amerikan basınında yer almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinin ardından Rusya'nın, tahıl anlaşmasına döndüğü belirtildi. "Türkiye, son dönemdeki başarılı diplomatik girişimleri ile Rusya ve Ukrayna'yı barış görüşmelerine başlamaları için zorluyor." ifadelerine yer verildi.

"Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında hassas bir denge kurdu"

ABD'nin bağımsız haber radyosu NPR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını haberleştirdi. Erdoğan'ın "Tahıl koridorunun dışında bir barış koridoru açabiliriz ve bunun en iyi yolu diyalog yoluyla barışa gitmektir." ifadelerine dikkat çekildi.

Haberde Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında hassas bir denge kurduğu kaydedildi.

Analistlerin görüşlerine yer verilen haberde, NATO müttefiki olan Türkiye'nin kendisini Rusya karşıtı olmadan Ukrayna yanlısı tarafsız bir oyuncu olarak konumlandırdığı belirtildi.

"Erdoğan, Putin'e ve Zelenskiy'e ulaşmayı başaran çok az liderden biri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Rusya Devlet Başkanı Putin'e hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye ulaşmayı başardığı aktarıldı ve "Erdoğan, bunu yapabilen çok az dünya liderinden biri" ifadeleri kullanıldı.

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abdyi birgün dünyaya geldiğine pişman edeceğiz
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