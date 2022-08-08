ABD başına ödül koymuştu... Pakistan öldürdü!

Pakistan Talibanı (TTP) komutanlarından Ömer Halid Horasani'nin (Abdulveli Momend), Afganistan'ın doğusundaki bir bombalı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Horasani, ABD tarafından 3 milyon dolarlık ödülle aranan bir isimdi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Horasani, gece saatlerinde Afganistan'ın doğusundaki Paktika ilinin Birmil ilçesinde bombalı saldırıyla hedef alındı.

Horasani'nin aracını hedefleyen bombalı saldırıda, kendisinin yanı sıra birkaç TTP komutanının daha öldüğü kaydedildi.

TTP'ye yakın kaynaklar Horasani'nin bombalı saldırıda yaşamını yitirdiğini doğruladı. Saldırının Pakistan istihbaratına bağlı güçlerce düzenlenmiş olduğu ifade ediliyor. Horasani, ABD'nin yanı sıra Pakistan tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu.

Horasani'nin öldürülmesi sonrası TTP'nin ateşkesi resmen sona erdireceği ve çatışmaların yeniden şiddetleneceği düşünülüyor.

Ömer Halid Horasani, TTP'nin kurucu liderleri arasında gösteriliyordu ve geçtiğimiz süreçte TTP'ye yeniden katılan Cemaatu'l Ahrar'a liderlik ediyordu.

Horasani daha önce ABD tarafından da insansız hava araçlarıyla hedef alınmış ancak saldırılardan yaralı olarak kurtulmuştu.

Kaynak: Mepa News