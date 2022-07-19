ABD 'Başarıyla test edildi' diyerek dünyaya duyurdu! Sesten 5 kat daha hızlı

Reuters'ın haberine göre Pentagon, ABD'nin ses hızından beş kat daha hızlı, Raytheon Technologies'e ait hava solumalı hipersonik silahı başarıyla test ettiğini açıkladı.

Pentagon, bu denemenin bu sınıfta 2013 yılından bu yana gerçekleştirilen 3. başarılı test olarak kayda geçtiğini açıkladı.

Hipersonik Hava Soluyan Silah Konsepti (HAWC) için geliştirme programı, Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı veya DARPA tarafından yürütülüyor.

Testi gerçekleştirilen hipersonik silah, ses hızından 5 kat daha hızlı hareket edebiliyor.

Raytheon'un başkanı Wes Kremer, "Ülkemizin hipersonik yeteneklerini geliştirmek kritik bir ulusal zorunluluktur ve bu ileriye doğru atılmış önemli bir adımdı. Arka arkaya başarılı uçuş testlerine sahip olmak, HAWC prototipimizin teknik başarısı konusunda bize daha fazla güven veriyor" dedi.