ABD ayakta! Eşiyle birlikte askeri sırları böyle satmışlar

ABD basını, nükleer bilgilerin ifşasıyla sarsıldı. Adalet Bakanlığı’nın yaptığı duyuruya göre ülkenin Batı Virginia eyaletinde yaşayan bir çift, nükleer denizaltılar hakkında yabancı devletlere bilgi sızdırma girişimlerinin tespit edilmesi üzerine tutuklandı.



ABD, nükleer denizaltılara ilişkin çok gizli bilgilerin yabancı devletlere satıldığı iddiasıyla sarsıldı. ABD Adalet Bakanlığı, Batı Virginia eyaletinde yaşayan bir çiftin, nükleer denizaltılar hakkındaki çok gizli bilgileri yabancı bir devlete sızdırdıkları gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.

Görevli mühendis bilgileri çaldı

Gündeme bomba gibi düşen olayda, ABD Donanması'nda atom mühendisi olarak çalışan 42 yaşındaki Jonathan Toebbe ve 45 yaşındaki eşi Diana, Atom Enerjisi Yasası'nı ihlal etmekle suçlanarak Federal Soruşturma Bürosu (FBI) personeli tarafından tutuklandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çiftin yaklaşık bir yıl boyunca 'nükleer savaş gemilerinin tasarımına ilişkin gizli bilgileri yabancı bir otoritenin temsilcisi olduğuna inandıkları bir kişiye sattığı ifadesi kullanıldı.

Jonathan Toebbe hakkında hazırlanan iddianamede, mühendisin Maryland eyaletine bağlı Annapolis'te görev yaptığı sırada, eşiyle birlikte nükleer denizaltı reaktörleri hakkında 100 bin dolarlık kripto para karşılığında veri sattığı öne sürüldü.

Kripto parayla ödeme istedi

İddianameye göre Toebbe ilk olarak, kamuya ismi açıklanmayan yabancı devletle temasa geçerek "Dilinize yapılan bu kötü çeviri için özür dilerim. Lütfen bu mektubu askeri istihbarat teşkilatınıza iletin. Bu bilginin ülkeniz için çok değerli olacağına inanıyorum. Bu bir aldatmaca değil" mesajını iletti.

Bu mesajla başlayan temasların ardından Toebbe, 2020'nin Nisan ayında, söz konusu yabancı devlete gizli bir ilişki kurmak için sınırlı veri ve talimatlar içeren bir paket gönderdi.

Ancak teması tespit eden FBI, bu pakete el koydu. Çiftle ilişki kurmak için yabancı ülkenin temsilcisi rolü yapan bir ajanı görevlendiren FBI, çifti tuzağa düşürdü.

FBI ajanı, 'Alice' takma adını kullanan Jonathan Toebbe'ye, veriler karşılığında bir teşekkür olarak kendisine bir hediye sunan bir e-posta gönderdi. Bu e-postaya temkinli yaklaşan Toebbe, kendisine hediye verilmesi yerine kripto parayla ödeme yapılması talebinde bulundu.

Nükleer bilgileri fıstık ezmeli sandviçe gizlediler

İlerleyen aylarda çift, temsilciye birden fazla şifreli SD kart gönderdi. FBI ajanının ifadesine göre ilk SD kart, plastiğe sarılmış ve fıstık ezmeli sandviç içine yerleştirilmiş bir şekilde gönderildi. Gönderilen diğer SD kartlar ise sakız paketi ve yara bandı ambalajı içine gizlendi.

Çiftin bilgi sızdırma girişimlerinin kanıtlanmasının ardından FBI, gerçekleştirdikleri operasyonla ikiliyi suçüstü yakaladı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, yaptığı açıklamada, 'planı engelleyen' ve 'failleri adalete teslim etmek için bu ilk adımı atan' kurumları kutladı.Çiftin 12 Ekim'de duruşmaya çıkarılacağı bildirildi.