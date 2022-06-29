ABD Avrupa'ya daha fazla asker konuşlandırıyor!
Joe Biden, ABD'nin Avrupa'daki askeri mevcudiyetini artıracağını söyledi.
NATO Zirvesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen ABD Başkanı Biden, ABD'nin Avrupa'ya takviye edeceği askerler ve ekipmanlar hakkında detay verdi.
Bu doğrultuda ABD, Avrupa'ya daha fazla asker gönderecek.
Karar kapsamında atılacak askeri adımlar şu şekilde:
- İspanya'daki ABD'ye ait destroyer sayısı 4'ten 6'ya çıkarılacak.
- Polonya'da kalıcı bir askeri üs kurulacak.
- Romanya'da 3000 asker ve 2000 personelden meydana gelen bir tugay konuşlandırılacak.
- Baltık ülkelerine rotasyonel konuşlandırmalar yapılacak.
- İngiltere'ye iki ek F-35 filosu konuşlandırılacak.
- Almanya ve İtalya'ya ek hava savunma sistemleri ve ekipmanlar konuşlandırılacak.
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını artırma eğilimine girmesi dikkat çekiyor.
İşgal hamlesinden önce, başını Fransa'nın çektiği bazı Avrupa devletleri NATO'daki ABD ağırlığına karşı "Avrupa ordusu" fikrini ileri sürmüştü.
Ancak Rus işgalinden sonra Avrupa'da ABD askeri etkinliğinin tekrar arttığı ve Fransa liderliğindeki planların şimdilik rafa kalktığı düşünülüyor.