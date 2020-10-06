ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Ordusu'nun Rusya'ya ait S-400 hava savunma sistemlerini bloke ettiğini duyurdu.
Türkiye'yi S-400 hava savunma tedarik ettiği gerekçesiyle F-35 programından çıkaran ABD'nin Rusya'ya yönelik hamleleri devam ediyor.
ONS Media'nın haberine göre ABD, İngiltere'nin S-400 hava savunma sistemlerini bloke etmeyi öğrendiğini öne sürdü.
Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri (Hava Kuvvetleri) ve Deniz Kuvvetleri'nin (Donanma), bu sistemlerin bulunduğu Rusya sınırlarında daha sık devriye gezmeye başladığı öğrenildi.
The National Interest, İngiliz Ordusu'nun S-400'lerde bir takım hatalar tespit ettiğini iddia ederken Rus basını ise bunun kara propaganda olduğunu yazdı.