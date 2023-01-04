ABD Asya Pasifik’te kan kaybetmeye devam ediyor

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) Endonezya’da resmen yürürlüğe girdi. Böylece Çin, diğer 14 RCEP taraf ülkesinden 13’üyle karşılıklı olarak anlaşmaya vardı.

RCEP’nin Endonezya’da resmen yürürlüğe girmesiyle bölgesel ekonominin bütünleşmesi ve büyümesi için yeni motivasyon yaratılacak ve bölgesel endüstri ve tedarik zincirlerindeki işbirliği ve gelişimi daha da hızlandırılacak.

RCEP sayesinde Endonezya’nın Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi temelinde 700’den fazla Çin ürününe sıfır gümrük tarifesi uygulamaya başladığı öğrenildi