  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

Özrü kabahatinden büyük! Eda Taşpınar camideki ahlaksızlığını böyle savundu

Herkes altın sanıyor ama… İslam Memiş yeni güvenli limanı açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu! 30 lira birden fırlayacak

Doğalgaz fiyatları belirlendi... İşte o rakamlar

Metin Külünk'ten zam isyanı! 'Operasyon çekiyorlar'

ABD'den Türkiye'ye karşı sinsi plan! Bölgeye asker yağdırmanın amacı Yunanistan'ı korumak değilmiş

DEVA Partisi'nden skandal çıkış: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz

Herkes merak ediyordu Abdullah Ağar açıkladı! SİHA satılan ülkeler Türkiye'ye savaş açarsa ne olur?

Memur maaşlarına gelen yüzde 30 zam bedelli askerliğe de yansıdı! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Dünya ABD Asya Pasifik’te kan kaybetmeye devam ediyor
Dünya

ABD Asya Pasifik’te kan kaybetmeye devam ediyor

Çin’i kendi bölgesinde çevreleyerek etkisini azaltmaya çalışan ABD’nin bu politikaları, Çin’in karşı hamleleri nedeniyle zarar görmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 21:18:00 -
ABD Asya Pasifik’te kan kaybetmeye devam ediyor

 

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) Endonezya’da resmen yürürlüğe girdi. Böylece Çin, diğer 14 RCEP taraf ülkesinden 13’üyle karşılıklı olarak anlaşmaya vardı.

RCEP’nin Endonezya’da resmen yürürlüğe girmesiyle bölgesel ekonominin bütünleşmesi ve büyümesi için yeni motivasyon yaratılacak ve bölgesel endüstri ve tedarik zincirlerindeki işbirliği ve gelişimi daha da hızlandırılacak.

RCEP sayesinde Endonezya’nın Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi temelinde 700’den fazla Çin ürününe sıfır gümrük tarifesi uygulamaya başladığı öğrenildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23