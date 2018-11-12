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ABD askerleri PKK'lı teröristlerle yemekte!

ABD ordusunun üst düzey komutanları ve terör örgütünün PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD Gaziler Günü'nü birlikte kutladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:45
ABD askerleri PKK'lı teröristlerle yemekte!

DAEŞ bahanesiyle eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye her fırsatta destek verip, silah yardıma yapan ve "terör örgütü" olmadığını süren ABD yeni bir skandala daha imza attı.

Birlikte yemek yediler

ABD Gaziler Günü nedeniyle, terör örgütünün işgali altından bulunan Münbiç kentinde ABD'li komutan ve askerlerin katıldığı bir yemek organizasyonu tertip edildi. Suriye PKK'sının elebaşlarından Şervan Derviş ve terör örgütüne yakın gazeteciler verilen yemeğin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Fotoğrafın en sağındaki örgütün elebaşlarından Şervan Derviş...

Fotoğraflarda PKK'lı üst düzey teröristlerin ABD'li komutan ve askerlerle aynı masada yemek yediği görülüyor.

(haber7)

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 10:45
  1. abd
  2. pkk
  3. ypg
  4. DAEŞ
  5. yemek

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