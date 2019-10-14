ABD askerleri kritik noktadan çekilme kararı aldı! Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alan ABD askerleri, Haseke kentinden de çekildi.

ABD askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Haseke kentinden de çekildi. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı sonrası Haseke kentinden de çekildi. Akşam saatlerinde başlayan çekilme işlemi nedeniyle ABD'li askerler, Irak tarafına geçtiler. Çekilen ABD'li asker sayısı 'yaklaşık 160' olarak aktarıldı. Ne olmuştu? ABD, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle daha önce Tabka, Ayn İsa, Kobani, Rasulayn, Tel Abyad ve Tıltemır bölgesindeki askerlerini çekmişti.

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