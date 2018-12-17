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ABD askeri PYD/PKK mevzilerinde!

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri helikopterler terör örgütü PYD/PKK'ya ait siper ve mevzilerde alçak uçuş yaptı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:36
ABD askeri PYD/PKK mevzilerinde!

ABD askerlerine ait 2 helikopterin terör örgütü PKK/PYD'ye ait siper ve mevzilerin üzerindeki alçak uçuşu da DHA ekibi tarafından görüntülendi.

Her noktasında hareketliliğin hakim olduğu Suriye'nin Münbiç sınırında da ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/PYD mensupları birbirlerini 24 saat eli tetikte takip ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın iki yakasında ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/PYD mensupları karşılıklı olarak nöbet tutuyor.

ABD helikopterleri bölgede devriye görevi yürütüyor

Birbirlerine birkaç yüz metre uzaklıktaki ÖSO güçleri ile çatılarını kum torbalarıyla güçlendirdikleri binalarda bulunan teröristler arasındaki bölgede TSK ve ABD'li askerler zırhlı araçlarla devriye görevi yapıyor. Ancak, zaman zaman ABD'ye ait helikopterler de bölgede devriye faaliyeti yürütüyor.

ABD askerlerine ait 2 helikopterin terör örgütü PKK/PYD'ye ait siper ve mevzilerin üzerindeki alçak uçuşu da DHA ekibi tarafından görüntülendi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:36
  1. ABD
  2. Suriye

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