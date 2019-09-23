ABD askeri helikopterleri Akçakale Jandarma Komutanlığına indi!
Suriye'den gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı.23 Eylül 2019 Pazartesi 16:51
Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan "Güvenli Bölge" çalışmaları devam ederken Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'den gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na indi.
Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu ve sabah saatlerinden itibaren karadan zırhlı araçların hareketliliğinin öne çıktığı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine öğleden sonra ABD'nin 2 helikopteri geldi. Saat 14.30 sıralarında Akçakale Jandarma Komutanlığı pistine inen ABD'ye ait helikopterlerden çeşitli malzemeler indirildi ve buradaki minibüse aktarıldı. Helikopterler, yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra yeniden geldikleri yöne doğru hareket etti.
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