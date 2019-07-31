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ABD 'asker gönderin' demişti! Almanya'dan cevap

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için Almanya'dan askeri talepte bulunmasıyla ilgili "Bu konuda kuşkuluyum ve bu kuşkuyu başkaları da paylaşıyor. Önlememiz gereken bir şey var, daha büyük bir ihtilafın içine düşürecek sürekli devam eden gerginlik. Bundan dolayı bence bu iyi bir fikir değil" ifadesini kullandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:12
ABD 'asker gönderin' demişti! Almanya'dan cevap

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Alman ikinci televizyonu ZDF'ye verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için Almanya'nın ABD öncülüğünde bir misyona katılıp katılmayacağını değerlendirdi.

"Almanya'nın bu misyona katılması gerekir mi?" sorusuna Scholz, "Bu konuda kuşkuluyum ve bu kuşkuyu başkaları da paylaşıyor. Önlememiz gereken bir şey var, daha büyük bir ihtilafın içine düşürecek sürekli devam eden gerginlik. Bundan dolayı bence bu iyi bir fikir değil" yanıtını verdi.

Birçok kişinin Avrupa'daki Fransız ve İngiliz partnerlerle Hürmüz Boğazı'ndaki durumun nasıl gözlemleneceğine ilişkin fikir teatisinde bulunmayı dile getirdiğine işaret eden Scholz, "Şimdi talep edilen bir misyondan söz edilmiyordu" dedi.

Scholz, ABD'ye resmi olarak red cevabının verilip verilmediği yönündeki soru üzerine, "Herkes bu konudaki tutumumuzu biliyor" ifadesini kullandı.

İran ile İngiltere arasında tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno İmpero'yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson iki gün önce yaptıkları telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimi de ele almıştı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:12
  1. Ordu
  2. Hürmüz Boğazı
  3. Olaf Scholz
  4. Almanya
  5. Cebelitarık
  6. Donald Trump
  7. Boris Johnson

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