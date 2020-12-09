“ABD aşıyı almamızı engelliyor”

Münübe Yılmaz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar sebebiyle COVİD-19 aşısına ve pek çok tıbbi malzemeye ulaşımlarını engellediğini ifade etti. Trump yönetiminin İran’daki banka ve petrol endüstrisine karşı uyguladığı yaptırımlar her ne kadar tıbbi ve insani yardım malzemelerini içermese de, uygulanan yaptırımlar dünya çapındaki şirketlerin ve bankaların İran ile herhangi bir anlaşma yapmasına engel oluyor. “Halkımız şunu bilmeli ki, tıbbi malzeme ve aşı ithalatı için giriştiğimiz tüm planlar Trump yönetimi tarafından engellenmektedir” diyen Ruhani yurtdışından ilaç ve tıbbi malzeme getirmenin İran için çok zor olduğunu ve bu sürecin haftalar aldığını dile getirdi. Geçtiğimiz hafta kendi geliştirdikleri asıyı gellecek ay ile birlikte test etmeye başlayacaklarını belirten Ruhani, 80 milyonluk İran halkı için 20 milyon aşıyı da yurtdışından getirmek istediklerini açıklamıştı.