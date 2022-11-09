ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar geldi! Biden ve Mehmet Öz'e soğuk duş

ABD’nin iki yasama organı olan Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato'nun da 100 sandalyesinin 35'i için yapılacak ara seçimlerde ilk sonuçlar geldi.

Uluslararası Haber ajansı AP'nin açıkladığı resmi olmayan ilk verilere göre, ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazandı.

Oy verme işlemi sürerken gelen ilk sonuçlar Demokratların Temsilciler Meclisi yarışında 2 koltuğu Cumhuriyetçi Parti'ye kaptırdığını işaret ediyor.



Cumhuriyetçiler ayrıca seçim bölgelerindeki değişiklik nedeniyle boş kalan bir koltuğu daha kazandı.

Temsilciler Meclisi’nde 212 koltuğa sahip Cumhuriyetçilerin, 220 koltuğa sahip Demokratları geçmesi için 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.

Edison Research'ün tahminlerine göre, şimdiye kadar Cumhuriyetçiler Meclis'te daha önce Demokratlar tarafından tutulan beş sandalye aldı.

CBS: Cumhuriyetçiler kontrolü alıyor

Amerikan CBS kanalının oy dağılımı üzerinden yaptığı öngörüye göre ise Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde kontrolü alacak.

Bu da Demokratların çoğunluğu kaybetmeye yakın olduğuna işaret ediyor. Seçimleri ABD basınının yanı sıra dünya da yakından izliyor.

İngiliz basını Biden'ın 'zorlu bir geceyle karşı karşıya kaldığını' yazarken pek çok gazete Demokratların çoğunluğu kaybettiği senaryoyu sayfalarına taşıdı.

Bu senaryonun gerçekleşmesi yani Demokratların çoğunluğu kaybetmesi durumunda Başkan Biden'ı zor bir 2 sene bekliyor.

Sonuçlar Trump'ın kaderini belirleyecek

Sonuçlar kampanya dönemine ağırlık koyan eski başkan Donald Trump’ın yarışına girip girmemesinde de belirleyici olacak.

Demokratların çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele almak için ise Cumhuriyetçilerin 9 sandalye kazanması lazım.

Senato seçimleri başa baş gidiyor

Senato seçimleri ise halen başa baş gidiyor. Georgia, Pennsylvania, Arizona ve Nevada eyaletlerindeki kilit koltuklar Senato’daki çoğunluğun kimde olacağını gösterecek.

Pennsylvania’da Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz ile Demokrat aday John Fetterman arasındaki oy farkı çok az.

Georgia’daki oy farkı da 6 Aralık’ta seçimin yenilenmesine yol açabilecek kadar birbirine yakın.

Mehmet Öz az farkla geride

Kritik eyalet Pennsylvania'dan Senato için yarışan Dr. Mehmet Öz, halihazırda Demokrat rakibi John Fetterman'ın az farkla gerisinde. Fetterman oyların yüzde 49,4'ini, Dr. Öz ise yüzde 48,1'sini almış durumda.

Öz'den ilk açıklama geldi

Fetterman gelen sonuçların ardından zaferini ilan etti. Gelen ilk sonuçların ardından sessizliğini Öz, 'Tüm oylar sayıldığında, bu yarışı kazanacağımıza inanıyoruz' dedi.

'Bütün gece farkı kapattık' diyen Öz daha sayılacak çok oy olduğunun altını çizdi.

ABD ara seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar şöyle...

Florida Valisi Ron DeSantis, bir zafer konuşması yaptı ve zaferini ilan etti.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da Florida koltuğuna oturdu

Demokrat Maxwell Alejandro Frost, Kongre'de koltuk kazandı.

CNN'in seçim tahminine göre Cumhuriyetçi Markwayne Mullin, neredeyse 100 yıl sonra Oklahoma'dan seçilen ilk Kızılderili senatörü olacak.