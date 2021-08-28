ABD Afganistan’da yeniden kaos peşinde!

Pentagon sözcüsü John F. Kirby ABD'nin ve Kabil Hükümeti güçlerinin Taliban'ın taarruzu esnasında Afganistan'daki IŞİD tutuklularını hapislerden kaçmış olabileceğini öne sürdü.

Pentagon sözcüsü John F. Kirby sorulan bir soru üzerine ABD'nin ve Kabil Hükümeti'nin Taliban'ın ilerlemesi esnasında Bagram Hapishanesi başta olmak üzere Afganistan'daki hapishanelerdeki IŞİD tutuklularının serbest kalmış olabileceğini iddia etti.

Serbest kalan IŞİD tutuklusu adedini bilemediğini söyleyen Kirby, sayının binlerce olabileceğini savundu.

Yerel kaynaklar ise ABD'nin, serbest kalan IŞİD mensuplarına dair iddialarını doğrulamıyor. Cezaevlerinde, iddia edildiği gibi binlerce IŞİD mensubu olmadığı ve Taliban'ın da IŞİD mensuplarını serbest bırakmadığı ifade ediliyor.

IŞİD'in ilerleyen dönemlerdeki olası saldırılarının, Taliban'ın kurmayı hedeflediği hükümeti istikrarsızlaştırabileceği ve Batı'da Afganistan'a yönelik propagandalara yol açacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: Mepa News