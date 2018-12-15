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ABD Afganistan'da 4 köyü yerle bir etti! Çoğu kadın ve çocuk en az 65 ölü

Afganistan'ın doğusunda yer alan Kunar ilinde sivil yerleşim yerlerini hedef alan ABD bombardımanında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 4 köyü yerle bir ettiği belirtilen ABD'nin çoğu çocuk ve kadın en az 65 kişiyi katlettiği öğrenildi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 21:58
ABD Afganistan'da 4 köyü yerle bir etti! Çoğu kadın ve çocuk en az 65 ölü

Afganistan'da ABD ve Kabil hükümeti güçlerinin düzenlediği saldırıda en az 65 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusunda yer alan Kunar ilinin Şigar ilçesinde geçtiğimiz gün ABD askerleri ve Kabil hükümeti güçleri, sivillerin yaşadığı bölgelere indirme operasyonu düzenledi.

"Çoğu kadın ve çocuk en az 65 sivil öldü"

Yerel kaynaklara göre bölgedeki dört köyde düzenlenen indirme sonrasında ağır hava bombardımanı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklar, köyleri hedef alan bombardıman sonucunda çok sayıda evin yıkıldığını, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 65 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

4 köy yerle bir edildi

Taliban sözcüsü konuya dair yaptığı açıklamada "Dört köyün tamamen yerle bir olduğunu" öne sürerken, bölgeden haber aktaran bağımsız kaynaklar, köylerde yıkımın boyutlarının oldukça ciddi olduğunu doğruladı.

Taliban'ın açıklamasında "Son zamanlarda sivil yerleşim yerlerini rastgele hedef alan saldırıların arttığını, insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşların sivil katliamlarına sessiz kaldığı" ifadeleri yer aldı.

Düzenlenen bombardıman sonucu oluşan tahribata ve yaşanan sivil kayıplara dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

 

ABD, Devlet Başkanı Donald Trump liderliğinde belirlenen yeni Güney Asya stratejisi kapsamında, Afganistan'da daha şiddetli bir politika izlemeye başladı.

Özellikle son aylarda gittikçe görünür hale gelen bu strateji paralelinde, sivillerin yaşadığı bölgelerin yoğun şekilde hedef alındığı göze çarpıyor.

Genellikle ülkenin izole bölgelerinde düzenlenen bu saldırılarda öldürülen sivillere dair rakamlar resmi istatistiklere yansımıyor.

Son aylarda Afganistan genelinde indirme operasyonları ve bombardımanlarda öldürülen sivillerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 21:58
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Afganistan
  4. Kunar ilinin Şigar ilçesi

YORUM YAZ

  • dertdert24 dk önce
    o bahsetmiş olduğunuz terör devleti katilABD, türkiye'nin müttefiği, dostu, stratejik ortağı ve kankası değil mi?... şimdi onlar terörist ise bizim o terörstlerle beraber olmamız bizi hangi kategoriye koyar?... cinayetlerini bile bile katliamlarını bile bile katille arkadaş ve dost olmak onun işlemiş olduğu cinayetlere ve katliamlaraortak olmak değil midir.? bizim dinimiz kişi dostunun, arkadaşının ve sevdiklerinin dini üzerinedir demiyor mu?... kusura bakmayın ama ABD'nin işlemiş olduğu her suça ülke olarak destek veriyoruz... mahşerde bunun hesabını elbette vereceğiz :(((
  • uyan dünya uyan dünya 28 dk önce
    kahrolsun yahudinin piçi abd zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • uyan dünya uyan dünya 28 dk önce
    kahrolsun yahudinin piçi abd zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • ALLAHUEKBERALLAHUEKBER56 dk önce
    Cennetlikler cehennemliklere, “Rabbimizin bize va’dettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin va’dettiğini gerçek buldunuz mu?” diye seslenirler. Onlar, “Evet” derler. O zaman aralarında bir duyurucu, “Allah’ın lâneti zalimlere!” diye seslenir. Araf Suresi 44. Ayeti Kerime
  • Lütfi Lütfi 56 dk önce
    Dilerim Allah'tan Afganistandan bir tek amerika askeri sağ çıkamasın inşaallah. Afganistan size mezar olsun ey kafirler.
  • AlperAlper59 dk önce
    ABD silalhlarını alarak,onları zenginleştirenler,ortaklık yapanlar dabu günaha ortak değilmi?
  • SeymenSeymen59 dk önce
    seymen
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