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Dünya ABD Adalet Bakanlığından Facebook'a ayrımcılık suçlaması
Dünya

ABD Adalet Bakanlığından Facebook'a ayrımcılık suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, Amerikalı çalışanlar yerine geçici vizeye sahip yabancıları tercih ettiği iddiasıyla Facebook'a dava açmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 01:21:00 -
ABD Adalet Bakanlığından Facebook'a ayrımcılık suçlaması

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Facebook şirketinin Amerikan vatandaşlarına ayrımcılık yaparak ilgili yasaları ihlal ettiği belirtildi.

Bakanlık, 2 bin 600 kadar pozisyon için Facebook'un nitelikli ABD'lileri işe almak yerine H1-B dahil çeşitli çalışma vizelerine sahip yabancıları tercih ettiğini ve uygulamada "Amerikan vatandaşlarına ayrımcılık olduğunu" savundu.

Facebook Sözcüsü Daniel Roberts ise şirketin Adalet Bakanlığı ile bu konuda işbirliği yaptığını bildirdi.

ABD'de özellikle teknoloji ve bilişim firmalarının, dünyanın dört bir yanından nitelikli yabancı kişileri istihdam edebilmek için H1-B vizesini kullandığı biliniyor.

Amerikan medyasında bugünkü dava, H1-B vizesiyle yabancı çalışan bulunduran diğer firmalara Trump yönetiminin bir "gözdağı" olarak yorumlanırken, başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın ekibinin göreve başlamasının ardından bu konunun çözüleceği değerlendirmelerine de yer verildi.

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