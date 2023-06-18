ABD Adalet Bakanlığı rezilliği itiraf etti: Irkçılık rutin bir uygulama

Raporda, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde devriye gezen polislerin şiddet ve ırkçı uygulamalara sıkça başvurduğu saptaması yapıldı.

Kentteki polis teşkilatındaki şiddet ve ırkçı uygulamalarla ilgili ayrıntılı örnekler verilen raporda, Floyd'un 25 Mayıs 2020'deki ölümünden önce ve sonra polisin silahsız ve tehdit içermeyen insanları vurduğu çok sayıda vaka ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

Adalet Bakanlığı raporunda, Minneapolis Polis Teşkitatı’nın "haksız yere öldürücü güç de dahil olmak üzere aşırı güç kullandığı ve yasayı uygularken siyahi ve kızılderili yerli halka karşı yasa dışı bir şekilde ayrımcılık yaptığı" belirtildi.

Raporda ayrıca, polisin sıklıkla ölümcül sonuçlara yol açan aşırı güç kullandığı vakalara da yer verildi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland raporun açıklanması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında hedefteki Minneapolis kentindeki polis teşkilatı için önemli reformlar içeren sıkı bir gözetim programı uygulanacağını bildirdi.

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Raporun, Minneapolis polisinin yerel halkın anayasal haklarını ihlal ettiğini gösterdiğini belirten Garland, Floyd'un ölümünün bu kentteki sıkıntıları belirgin bir şekilde açığa çıkardığını ifade etti.

Garland, Minneapolis polisinin, gerekli olmasına rağmen, aşırı güç kullanan meslektaşlarını engelleme konusunda başarısız olduğunu belirterek, rapordaki verilerin, polisin beyazlara kıyasla çok daha yüksek oranda yollarda azınlıkları durdurduğunu, aradığını ve güç kullandığını gösterdiğini ifade etti.

Garland, “Bu tür davranışlar son derece rahatsız edici ve toplumun kolluk kuvvetlerine olan güvenini aşındırıyor." dedi.

Garland, raporun ayrıca Minneapolis polisinin barışçıl protestocuları ve protestoları takip eden gazetecilerin, haklarını düzenli olarak ihlal ettiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'u tutuklarken ölümüne sebep olmaktan yargılanan polis memuru Derek Chauvin geçen yıl federal mahkeme tarafından 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

25 Mayıs 2020'de sahte 20 dolarla alışveriş yapmaya çalıştığı gerekçesiyle yapılan şikayet ile olay yerine gelen polislere direnen Floyd'a, Chauvin sert bir şekilde müdahale etmiş ve yere yatırarak 9 dakika boyunca dizleriyle boynuna bastırmıştı.

Bu sırada Floyd "nefes alamıyorum" diyerek çırpınmasına rağmen Chauvin yanındaki daha kıdemsiz polislerin yan çevirme önerilerini reddederek bastırmaya devam etmişti.

Floyd'un ölümü ülkede ve tüm dünyada tepkiyle karşılanmış ve polis şiddetine karşı gösterilere yol açmıştı.

Kaynak: Euronews