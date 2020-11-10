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Dünya ABD Adalet Bakanlığı başkanlık seçimi için düğmeye bastı
Dünya

ABD Adalet Bakanlığı başkanlık seçimi için düğmeye bastı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanı Bill Barr, bakanlığındaki yetkililere, 2020 seçimlerinde oylarda yolsuzluk olduğuna dair iddiaları araştırma yetkisi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 05:35:00 -
ABD Adalet Bakanlığı başkanlık seçimi için düğmeye bastı

ABD Adalet Bakanı Bill Barr, Adalet Bakanlığındaki yetkililerin 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair sağlam dayanağı olan iddiaları soruşturmaları için izin verdi.

Barr, bildiride, "Bir eyalette seçimin sonucunu etkileme potansiyeli olan güvenilir usulsüzlük suçlamalarına yönelik soruşturma açılabilir." dedi.

ABD'de geçen hafta yapılan seçimlerden Demokrat aday Joe Biden galibiyetle çıkmış ancak Başkan Donald Trump özellikle Pennsylvania, Nevada, Georgia ve Wisconsin gibi eyaletlerde postayla oy kullanmada yolsuzluklar olduğu gerekçesiyle çeşitli davalar açmıştı.

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