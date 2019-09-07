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ABD Açık'ta finalin adı: Nadal-Medvedev

- Tek erkekler yarı finalinde İspanyol Rafael Nadal, İtalyan Berrettini'ni set vermeden yenerek adını finale yazdırdı- Rus tenisçi Daniil Medvedev, Bulgar Dimitrov'u 3-0 mağlup etti ve kariyerinin ilk grand slam finaline çıktı

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:42
ABD Açık'ta finalin adı: Nadal-Medvedev


İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal ve Rus Daniil Medvedev finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini yarı finalde karşılaştı.

Kariyerinde ilk grand slam yarı finalini oynayan rakibini 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, grand slam turnuvalarında 27. kez finale çıktı.

Tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde ise 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, dünya klasmanının 78 numarası Bulgar Grigor Dimitirov'u 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.

23 yaşındaki Medvedev, kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi.

Nadal ile Medvedev arasındaki final maçı yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:42
  1. ABD Açık
  2. Daniil Medvedev
  3. grand slam
  4. Rafael Nadal
  5. tenis

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