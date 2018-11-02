ABD açıkladı! İran ambargosundan 8 ülke muaf tutulacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan 8 ülkenin geçici süreyle muaf tutulacağını açıkladı.

Tahran yönetimine yönelik ambargonun 5 Kasım'da başlayacağı duyurulmuştu. Ambargoyla birlikte, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ardından kaldırılan tüm yaptırımlar geri getirilecek. Ambargodon muaf tutulacak ülkelerin Pazartesi günü açıklanacağı bildirildi.

Enerji Bakanı Dönmez, ABD'den kendilerine Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulacağı bilgisinin kendilerine geldiğini açıkladı.

Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılacak yaptırımlara ilişkin, sosyal medya hesabında, kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" yazılı bir paylaşımda bulundu.

Trump, ABD yönetiminin, İran'a yönelik nükleer anlaşmadan dolayı askıya alınan yaptırımları tekrar devreye sokacağını açıklamasının ardından, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Donald Trump'ın, kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı kısa sürede binlerce kez tekrar paylaşılıp beğenildi.

İran'dan jet cevap

Pompeo'nun açıklamalarına cevap İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den geldi. Kasımi, İran'ın yaptırımlarla ilgili herhangi bir endişesi olmadığını söyledi. ABD'nin İran halkına yönelik herhangi bir tedbiri uygulayacak yeteneği olmadığını söyleyen Kasımi, İran'ın ABD yaptırımları altında ekonomisini yönetecek güce sahip olduğunu belirtti.