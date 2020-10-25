ABD 56 milyondan fazla seçmen oy verdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde şu ana dek 56 milyondan fazla kişinin oyunu kullandığı açıklandı.
ABD'de başkanlık seçimleri için erken oylama bilgilerini derleyen sitede yer alan bilgiye göre şimdiye kadar 56 milyon 567 binden fazla seçmen oyunu kullandı.
Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 38 milyonu aşarken, yaklaşık 17 milyon kişi de seçim merkezlerinde oylarını bire bir kullandı.
3 Kasım başkanlık seçimlerinde 1908'den bu yana en yüksek seviyede katılımın gerçekleşmesi bekleniyor.
ABD'deki anketlere göre, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın önünde yer alıyor.