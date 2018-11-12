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ABD, 500 bin Müslümanın katili!

Terör destekçisi ABD’nin “terörle savaş” bahanesiyle 11 Eylül 2001’den bugüne Afganistan ve Irak başta olmak üzere İslam coğrafyasında akıttığı kan bitmek bilmiyor. Brown Üniversitesi tarafından yayınlanan rapora göre, 17 yıldır devam eden işgal düzeni çoğu sivil 500 bin kişinin ölümüne ve 10 milyon kişinin evlerini terk etmesine sebep oldu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:27
ABD, 500 bin Müslümanın katili!

11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrası ABD’de George W. Bush yönetiminin “terörle savaş” adıyla İslam coğrafyasını hedef alan işgal politikası neticesinde en az 500 bin kişinin öldüğü belirlendi.

ABD’nin Rhode Island Eyaleti’ndeki Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İdaresi Enstitüsü’nün yayınladığı rapora göre, terörle mücadele adına verilen işgal hareketi sırasında 480 bin ila 507 bin arasında kişi hayatını kaybetti.

El Kaide ve Bin Ladin’e yataklık yaptığı gerekçesi ile 2001’de Afganistan’a ve “kitle imha silahlarına sahip olması” ve bunu “teröristlere” verme ihtimali nedeniyle 2003’te Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak’a saldıran George W. Bush’un yönetimi altında yıllar sürecek işgaller başlamıştı. Rapora, savaşların yol açtığı altyapı hasarı ve yaygınlaşan hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirenler dahil edilmediği de belirtildi.

Yüzbinlerce sivil öldü

Raporun verilerine göre 11 Eylül’den bu yana hayatını kaybeden en az 480 bin kişinin 260 binden fazlasını siviller oluşturuyor.İstatistiklere göre Irak’ta yaklaşık 200 bin, Afganistan’da 38 bin, Pakistan da 23 binden fazla sivil ABD’nin başlattığı işgal ve savaşlarda yaşamını yitirdi. Raporun yazarı Neta Crawford, ayrıca ABD’nin “militan” olarak tanımladığı birçok kişinin aslında sivil olabileceğini belirtirken, savaşlar nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısını tam olarak tespit etmenin mümkün olmadığını ve gerçek kayıpların, 500 binin çok daha üzerinde olabileceğini kaydetti.

Milyonlar yerinden oldu

ABD işgalleri ayrıca Afganistan’dan Irak’a kadar geniş bir coğrafyada 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmesi sonucunu doğurdu. Bu işgallerin ABD’ye maliyetinin ise 5,6 trilyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

ABD etkilerini görmezden geliyor

Raporun yayınlanmasıyla birlikte enstitüden yapılan açıklamada “Teröre karşı savaş Amerikan kamuoyunda, basında ve politikacılar arasında sıklıkla görmezden gelinse de, ölü sayısının artıyor olması savaşın şiddetinin azalmadığını, aksine yoğun bir şekilde devam ettiğini gösteriyor”

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 07:27
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