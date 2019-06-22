ABD, 5 Çin firmasına daha yaptırım uyguladı ABD Ticaret Bakanlığı, 5 Çinli teknoloji firmasını kara listeye alarak, firmaların Amerikan yapımı çip ve bileşenlerini satın almasına engel koydu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 5 Çinli teknoloji firmasını kara listeye alarak, firmaların Amerikan yapımı çip ve bileşenlerini satın almasına engel koydu.

ABD, dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Huawei dahil birçok Çinli firmaya, ABD yapımı teknolojileri hükumetin izni olmadan satılmasını yasaklamıştı. ABD Ticaret Bakanlığı, yasağın kapsamını genişleterek kara listeye 5 Çinli firma daha ekledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Higon, Sugon ve Chengdu Haiguang isimdeki 3 mikroçip firmasının Chengdu Haiguang Mikro Elektrik Teknolojileri isimli firmanın ve Wuxi Jiangnan Bilgisayar Teknolojileri Enstitüsünün kara listeye alındığı kaydedildi.

Sugon ve Wuxi Jiangnan Bilgisayar Teknolojileri Enstitüsü, Çin’in yüksek performanslı bilgisayar geliştirme çalışmalarında lider konumunda bulunuyor. Sugon firmasının bilgisayarları ordu tarafından kullanılırken Wuxi Enstitüsü, Çin Genelkurmay Başkanlığına bağlı bulunuyor.

Higan firması, mikroçipler, elektronik bilgi sistemleri, yazılım ve bilgisayar sistem entegrasyonu üzerinde çalışmalar yaparken Chengdu firması X86 mimarisine sahip çipler ve mikroçipler üretiyor.

Geçtiğimiz ay, ABD Basanı Donald Trump, milli güvenlik endişesiyle Huawei gibi birçok Çinli firmanın Amerikan teknolojilerini satın almasını engelleyen Başkanlık Kararnamesi imzalamıştı.

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