ABD, '30 bin kişilik terör ordusu'nu inkar etti! "Türkiye'yi koruyoruz"

Albay Ryan, video konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak, Irak ve Suriye'de devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albay Ryan, Türkiye ile ABD'nin Münbiç'te yürüttüğü ortak devriyelerin, terör örgütlerinin bu bölgeye girmesini engellediğini ve bölgenin iyileşmesine katkı sağladığını kaydetti.

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğu sınırına gözlem noktaları kuracağını hatırlatan Ryan, şunları söyledi:

"ABD kuvvetleri, Orta Fırat Vadisi'nden kuzeye, Türkiye'ye kaçacak olan DEAŞ militanlarının kaçış yollarını kapatmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunda gözlem noktaları kuruyor. Bu gözlem noktaları aynı zamanda daha fazla şeffaflık ve Türkiye'nin DEAŞ unsurlarından daha da iyi korunmasını sağlayacak."

AA muhabirinin, "ABD'nin, bu gözlem noktaları konusunda SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya danışıp danışmadığına" ilişkin sorusuna Ryan, "Hayır, bu operasyonlara ilişkin (ABD) Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon kurduk ve Türkiye'yi bilgilendirdik çünkü bunlar Türkiye sınırında olacak." cevabını verdi.

Ryan, sınır bölgesinde kaç gözlem noktası kuracakları konusundaki soru üzerine, şu anda sadece bazı noktaları tespit ettiklerini, henüz herhangi bir gözlem noktası kurmadıklarını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gözlem noktaları konusundaki tepkisi hatırlatılarak bu gözlem noktalarıyla YPG'nin korunmasının da hedeflenip hedeflenmediğine ilişkin soruya ise Ryan, "Bu, Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinin güvenliğini sağlamaya yöneliktir ve Türkiye'nin kaygılarını da dikkate alır. Dolayısıyla bu önemlidir. Onlar hem NATO ortağı hem de Koalisyon ortağıdır." cevabını verdi.

Albay Ryan, Türkiye'nin bu konuda onayının alınıp alınmadığına ilişkin soru üzerine "Türkiye bu konuda tamamen bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

Mattis ne demişti?

ABD Savunma Bakanı James Mattis, geçen hafta ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğu sınırına gözlem noktaları kuracağını açıklamış ve bu gözlem noktalarının, Türkiye'ye yönelik herhangi bir tehdide karşı Türkiye'yi bilgilendirme amacıyla kurulacağını iddia etmişti.

Bu noktaların kurulması konusunda Türkiye'ye danışacakları ve Türkiye ile iş birliği içinde olacaklarını öne süren Mattis, diğer taraftan, "Bu (gözlem noktaları planı), Orta Fırat Vadisi'nde savaşanların savaştan çekilmemesini ve coğrafi halifelikten geriye kalan kısmını bitirmeye devam etmelerini sağlamak üzere dizayn edilmiştir." ifadesini kullanmıştı.



Milli Savunma Bakanı Akar, bu konudaki rahatsızlığını dile getirerek, ABD'li muhattaplarına bu konuda tepkilerini gösterdiğini aktarmıştı.



Akar, "ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada, 'ABD askerleri bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor' şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında dile getirdik. Görüşmeler sırasında hem askeri hem sivil muhataplarımıza çeşitli şekillerde rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik." demişti.

Suriye'nin kuzeyinde terör ordusu

Albay Ryan, YPG/PKK'nın siyasi kolu PYD'nin, ABD ile İran'a karşı bir yıllık bir anlaşma yaptığı ve bu anlaşma kapsamında ABD'nin 30 bin kişiyi eğiteceğine ilişkin açıklamasını yalanlayarak, böyle bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. Ryan, "SDG'yi daha önce eğittik ve Orta Fırat Vadisi'ndeki başarıları da bunu kanıtladı ancak şu anda herhangi bir fiziksel anlaşmayı takip etmiyoruz." diye konuştu.

Pentagon da inkar etti

PYD'nin açıklamasına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson ise "Spesifik sayıda bir kuvvetin eğitilmesine ilişkin herhangi bir mutabakat yok." dedi.

Robertson ayrıca örgütle yapılan iş birliğinin içinde İran ile mücadelenin yer almadığını ve amaçlarının DEAŞ'ı kalıcı olarak bitirmek olduğunu öne sürdü.